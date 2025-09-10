Bernard Généreux s’ouvre au sujet de l’immigration temporaire

Alors que le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a affirmé son désir d’abolir le programme des travailleurs étrangers temporaires au Canada, le député conservateur de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, Bernard Généreux, publie une lettre ouverte sur le sujet.

La voici intégralement :

Reprenons le contrôle de notre immigration pour le bien de nos régions

Il y a près de 20 ans, en 2005, j’étais nouvellement élu maire de La Pocatière. Déjà, les experts nous mettaient en garde contre les défis démographiques à venir dans le Bas-Saint-Laurent : un faible taux de natalité et le vieillissement de la population qui, à terme, se traduiraient par une pénurie de main-d’oeuvre. Aujourd’hui, cette prédiction est devenue une crise, aggravée par un système d’immigration chaotique.

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral en 2015, l’immigration a littéralement explosé au Canada. Toutes les catégories sont touchées, des étudiants internationaux aux passages irréguliers à la frontière comme au chemin Roxham. On pourrait croire que cette hausse massive viendrait combler nos besoins de main-d’oeuvre, mais la réalité est tout autre : la grande majorité des nouveaux arrivants s’installent dans les grands centres urbains. Pendant ce temps, nos régions, malgré les efforts colossaux des MRC, des villes et des organismes de développement, peinent à attirer et à retenir ces travailleurs.

Au coeur de ce problème se trouve le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Créé il y a plus de 50 ans pour répondre à des besoins spécifiques, il a été dénaturé. Il est aujourd’hui trop souvent utilisé comme une solution-pansement qui accapare des emplois qui pourraient être occupés par de jeunes Canadiens.

Évidemment, il y a dans un grand pays comme le Canada, des variantes par régions importantes dont fait partie le Québec et surtout, le Québec et ses régions, aussi belles et invitantes soient-elles, peinent à attirer des Québécois ou encore de nouveaux Canadiens des grands centres en leurs murs.

C’est pourquoi le parti conservateur du Canada propose d’abolir le Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET). Cependant, les conservateurs sont conscients de la réalité de notre région. C’est pour cette raison que nous proposons de mettre en place une période transitoire de 5 ans pour les régions du Québec et du Canada qui ont un taux de chômage inférieur à 5,5%. Cette période de transition permettra à nos entreprises d’avoir de la prévisibilité et de s’adapter.

Einstein disait : la folie, c’est toujours de faire la même chose et de s’attendre à un résultat différent!

La vérité, c’est que les libéraux ont brisé notre système d’immigration.

Il est temps de reprendre le contrôle de notre système d’immigration pour s’assurer que nos jeunes puissent avoir accès à la propriété, à des services publics de qualité et à des emplois bien rémunérés. Notre proposition est raisonnable et vise à assurer une période transitoire afin que nos entreprises puissent s’adapter. Les libéraux ont maintenant l’occasion d’adopter notre proposition qui a pour objectif de répondre à la crise de l’immigration ainsi qu’aux réalités de notre région.

Bernard Généreux | Député de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata