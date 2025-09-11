Cocaïne, crack et cigarettes saisies à Montmagny

Le 20 août dernier, à Montmagny, une perquisition dans une résidence s’est produite. Les policiers ont procédé à l’arrestation d’un individu de 63 ans, pour possession de stupéfiants, possession en vue d’en faire le trafic, bris de promesse et pour possession d’armes prohibées. Sur place, environ six grammes de cocaïne, environ un gramme de crack, une trentaine de médicaments d’ordonnance, ainsi que 2 armes à plomb ont été saisis.

Le 6 septembre, vers 20 h 30, les policiers ont reçu un appel pour un véhicule ayant une conduite erratique. Il a finalement été intercepté sur l’autoroute 20, à Montmagny. Le conducteur fut arrêté, car il refusait de s’identifier. Après avoir découvert son identité, les policiers ont remarqué qu’il ne possédait pas de permis de conduire valide. Le véhicule a donc remorqué. Lors de l’inventaire du véhicule, 15 caisses de cigarettes de contrebande ont été découvertes, ce qui représenterait un total de 150 000 cigarettes qui ont été saisies. Le jeune contrevenant de 17 ans du Nouveau-Brunswick a également reçu trois constats d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière.

Excès de vitesse

Le 23 août vers 23 h, un homme de 33 ans, de Toronto, a été intercepté sur l’autoroute 20 par des policiers de Montmagny, alors qu’il y circulait à une vitesse de 164 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 1 311 $, ainsi que 14 points d’inaptitude.

Le 27 août vers 11 h 30, un résident de 37 ans de Montmagny a été arrêté sur la route 283 alors qu’il circulait à 147 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h. Un constat d’infraction de 1 099 $ lui a été remis ainsi que 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.