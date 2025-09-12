53e édition : Le Festival de l’Oie Blanche fait relâche en 2025

Après le succès de la 52e édition du Festival de l’Oie blanche en 2024, le comité organisateur a annoncé que l’événement fera exceptionnellement relâche en 2025 afin de revenir en force en 2026 pour célébrer la 53e édition.

« Malgré les différentes évolutions qu’a connu le Festival au fil des années, le succès populaire de l’évènement ne s’est jamais démenti. Or, des éléments sont venus ralentir les préparatifs de cette année. Par respect pour les festivaliers et nos partenaires, le comité organisateur est d’avis qu’il vaut mieux prendre une année de pause plutôt que d’offrir une édition qui ne serait pas à la hauteur de nos propres attentes », explique le président du Festival, Maxime Dionne.

Le comité organisateur tient à rassurer la population et les visiteurs que cette décision n’est pas un recul, mais plutôt un choix stratégique.

L’équipe mettra donc à profit les prochains mois pour planifier un retour digne de la tradition qui fait la fierté de Montmagny.

Le Festival de l’Oie blanche, un événement phare de la région depuis plus d’un demi-siècle, envisage de revenir dès 2026 avec une programmation encore plus riche et des activités rassembleuses qui sauront plaire à toutes les générations.