Mathieu Rivest accueille une nouvelle attachée politique

Après le départ de l’attachée politique/presse du député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, Anne-Christine Charest, pour la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, ce dernier était à la recherche d’une nouvelle personne pour combler son équipe. Il annonce la nomination de Caroline Massé qui sera présente au bureau de Saint-Pascal. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera responsable des relations avec les médias, de la diffusion des communications officielles ainsi que de la mise en valeur des initiatives du député et du gouvernement auprès du grand public.

« Avec cette nomination, je réaffirme mon engagement à rester à l’écoute de la communauté, à valoriser ses projets et à entretenir un dialogue positif avec la population », souligne M. Rivest.