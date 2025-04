Des aménagements pour le mois de l’autisme

Dans le cadre du mois de l’autisme, les Arts de la scène de Montmagny et le magasin Coop IGA mettent sur pied la campagne Les heures adaptées jusqu’au 30 avril, en vue de faciliter l’accès aux commerces et aux activités culturelles pour les personnes autistes et celles ayant des particularités sensorielles. Cette campagne est une initiative de l’organisme L’Arc-en-ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées.

Les Arts de la scène ont décidé de bonifier leur offre de Lundi poupon afin d’y inclure la clientèle autiste. Elle pourra ainsi profiter de la projection d’un film dans une ambiance calme et adaptée à ses particularités. Lors des autres projections, la personne autiste pourra demander accès aux loges pour se soustraire à une trop grande stimulation sensorielle.

Du côté de la Coop IGA, on compte mettre en place des heures « apaisées », soit le dimanche de 8 h à 10 h et le lundi, de 19 h à 21 h. La musique sera coupée, le bruit sera réduit et un napperon sera disponible pour faciliter le repérage en magasin. Une campagne éducative sera également lancée sur les médias sociaux pour inviter les gens à la bienveillance et à la tolérance.