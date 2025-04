Diane Sénécal se dit prête à mettre de l’avant la région à Ottawa

Après le déclenchement officiel des élections fédérales, la candidate du Bloc Québécois dans Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata, Diane Sénécal, a montré sa volonté de porter la voix de sa région à Ottawa.« Dans un contexte mondial instable, où les intérêts économiques du Québec sont trop souvent relégués au second plan, il est plus que jamais essentiel d’avoir des députés qui défendent fermement nos réalités, nos priorités et nos industries », a-t-elle déclaré.Parcours professionnel en développement régional, notamment au sein de la MRC de L’Islet, Diane Sénécal souhaite mettre son expertise au service des cinq MRC de sa circonscription, qui s’étend de Montmagny jusqu’au Témiscouata. « Je suis profondément attachée à notre région. Je la connais, je l’aime et je veux me battre pour elle, avec détermination et authenticité », a-t-elle affirmé.Candidate de longue date au sein du Bloc Québécois, Diane Sénécal veut mener une campagne en écoutant les préoccupations locales, en phase avec les valeurs de solidarité, de justice sociale, de protection des secteurs économiques de la circonscription. Elle veut aussi proumouvoir la langue française.