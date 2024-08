Enfin, la réfection du pont Rivard débute

Plusieurs citoyens ont d’ailleurs manifesté leur joie sur les réseaux sociaux. ‘’Nous sommes tannés des détours!’’, s’est exclamé l’un d’entre eux.

En effet le pont Rivard, l’une des deux voies de circulation reliant le nord et le sud de la municipalité, a été subitement fermé de manière préventive le 6 juillet 2023 pour les véhicules, les piétons et les cyclistes. Une inspection du MTMD avait alors révélé que sa capacité

portante s’était grandement détériorée, qu’il n’était plus sécuritaire pour le public et qu’il avait atteint la fin de sa vie utile. Déjà depuis 2009, le passage de plusieurs types de camions lourds y est proscrit et les usagers doivent le traverser en alternance, une direction à la fois.

‘’Lorsque le MTMD nous a annoncé la nouvelle, il croyait qu’il y avait peu de circulation qui passait par là. Or, c’est faux, et il a fallu le sensibiliser à notre réalité,’’ déclare Frédéric Jean, maire du village.

Cette fermeture a causé des désagréments significatifs, notamment aux résidents du secteur sud du village. Ceux-ci ont dû effectuer un détour de plusieurs kilomètres pour se rendre à de nombreuses infrastructures locales telles que le Centre de la Petite Enfance (CPE), l’école primaire, l’épicerie, etc., et pour aller rejoindre l’autoroute 20. De plus, des agriculteurs possédant des terres de chaque côté de la rivière ont dû effectuer quinze kilomètres pour exploiter leur ferme, ce qui est hautement contraignant.

Au cours des douze derniers mois, considérant l’urgence de la situation, l’administration municipale sudfranciscoise a travaillé d’arrache-pied avec les représentants du MTMD afin de concrétiser ce projet de réfection rapidement. Plusieurs étapes techniques et administratives ont été franchies, telles que les plans et devis, les études environnementales, les appels d’offres, etc.

N’eût été la découverte de fouille-roches gris dans la rivière du Sud, une espèce de

poisson rare protégée et en péril qui a engendré des expertises supplémentaires, les travaux auraient vraisemblablement débuté après la crue des eaux pour se terminer avant la rentrée scolaire.

‘’Au départ le pont devait être reconstruit au complet, pour un coût estimé entre 5 et 6 millions de dollars, ce qui aurait pris trois à quatre années de travaux. Or le MTMD allongera sa durée de vie de dix ans en remplaçant les

assises des poutres, qui sont effritées’’, déclare l’élu. Ainsi, d’ici 2035, celui-ci devra être refait à neuf complètement.