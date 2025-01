$!Un premier Agrizone régional s’installe à Saint-François

Le magasin de Saint-François-de-la-Rivière du Sud devient le plus grand Agrizone d’Avantis Coopérative, mais également son premier situé en région.

« C’est un projet porteur pour la localité qui s’inscrit dans la consolidation des projets réalisés dans le secteur de Montmagny. Nous souhaitions améliorer notre offre en produits agricoles. Cela s’inscrit dans un projet Agrizone régional, donc nous voulons mieux desservir les producteurs de la municipalité, mais aussi ceux dans un rayon de 50 à 75 km », explique Michel Delisle, chef de la direction d’Avantis.

Agrizone Avantis propose également des produits en quincaillerie et matériaux comme l’ancien magasin BMR. La surface de vente a été doublée lors de la remise à neuf, passant de 4 000 pieds carrés à 8 000 pieds carrés. L’offre en produits agricoles est celle qui a gagné le plus d’espace alors que la surface qu’elle occupe a triplé après les travaux. Un espace a aussi été ajouté pour les commandes en vrac et les commandes de grand volume. Un nouveau département offrira les produits d’IEL Technologie agricole, une filiale récemment acquise par Avantis, soit des produits de ventilation pour la ventilation pour la réparation ou le remplacement d’équipement à la ferme.

« Dans nos projets, nous souhaitons toujours demeurer pertinents pour nos membres. Nous avons réfléchi qu’il serait stratégique de développer une spécialité agricole dans cette place d’affaires. Nous sommes vraiment satisfaits du résultat et nous sommes impatients de voir comment les choses vont évoluées dans les prochains mois et les prochaines années », affirme Frédéric Martineau, président d’Avantis.