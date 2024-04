Entente de collaboration entre la Ville et la MRC de Montmagny en matière de technologie de l’information

Après l’entente conclue l’an dernier entre la Ville de Montmagny et les 13 autres municipalités de la MRC pour la mise en place d’un service régional de prévention des incendies, ce sont maintenant les ressources en technologie de l’information (TI) que se partagent la Ville et la MRC de Montmagny à la suite de la conclusion d’une autre entente de collaboration intermunicipale soutenue financièrement par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Concrètement, c’est maintenant l’équipe informatique de la Ville, composée du coordonnateur en technologie de l’information, Olivier Côté, et des techniciens en informatique Zachary Bérubé et François-Xavier Noël, qui a le mandat de soutenir les usager(-ère)s de la MRC en installant et en configurant leurs ordinateurs, logiciels, périphériques, etc. Le rôle de l’équipe consiste également à analyser et à recommander le remplacement d’équipements, à former le personnel et à instaurer de bonnes pratiques en matière de cybersécurité. En place depuis quelques mois, le partenariat est déjà probant.

« Avec la multiplication des plateformes et l’omniprésence de l’informatique, il est important d’avoir les bons outils pour assurer la protection des données et, surtout, une équipe compétente pour veiller à la gestion du parc informatique. Le partenariat instauré avec la MRC nous permet donc de consolider notre équipe TI, en plus de répondre à notre désir de multiplier les collaborations afin de partager la facture de certains services tel qu’énoncé dans notre Réflexion stratégique 2020-2025 », avance le maire de Montmagny, M. Marc Laurin.

Ce projet de coopération intermunicipale en matière de technologie de l’information a bénéficié d’une aide financière du MAMH de 250 000 $ sur cinq ans dans le cadre du Fonds régions et ruralité.