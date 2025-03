Entente entre les pompiers et la Ville de Montmagny

Première rangée: Catherine Coulombe et Sébastien L’Arrivée-Lavoie, respectivement secrétaire et vice-président du Syndicat des pompiers de Montmagny-CSN, Marc Laurin, maire de la Ville de Montmagny, et Félix Michaud, directeur général à la Ville de Montmagny. Deuxième rangée : Pierre Boucher, Simon Desjardins, Dany Côté, respectivement directeur, directeur adjoint et chef de la division des opérations du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, et Marie-Philip Coulombe, directrice du Service des ressources humaines. (Photo de courtoisie)