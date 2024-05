Formation inégale pour les interventions lors des feux de véhicules électriques

À Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, présentement, aucun soldat du feu n’a encore été formé pour intervenir sur les incendies impliquant un VE. “En collaboration avec d’autres municipalités de la MRC de Montmagny, nous avons présenté une demande au préventionniste régional afin qu’il organise une formation à ce sujet. Nous allons ensuite assembler des groupes de pompiers pour la dispenser”, explique Jean-Claude Gaudet, directeur général de la municipalité. Les dates de celle-ci ne sont pas encore connues. M. Gaudet explique que son service des incendies n’a pas encore rencontré ce type d’intervention, mais que cela arrivera immanquablement dans le futur et qu’il doit s’y préparer.

“Tous les membres du Service [de la sécurité incendie de la ville de Montmagny] ont reçu la formation concernant les techniques d’intervention liées à un incendie déclaré dans un VE, alors que tous les pompiers et toutes les pompières qui ont une formation en désincarcération ont été formés pour intervenir sur un accident impliquant un VE et nécessitant une désincarcération », énonce Sylviane Lord, conseillère en communications pour l’organisation. Elle déclare que celle-ci est axée sur des techniques d’intervention qui permettent non seulement de transmettre aux intervenants des connaissances requises relatives à la santé et à la sécurité, mais aussi les habiletés nécessaires pour des interventions impliquant un VE. Elle ajoute que l’équipe demeure à l’affût des développements en matière de santé et de sécurité et de techniques d’intervention et va continuer à former les brigades selon l’évolution des technologies et des normes recommandées.

Selon Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière qui déssert la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, « La moitié de nos pompiers et l’ensemble de nos officiers ont suivi le programme de formation sur la sécurité des intervenants lors d’interventions impliquant des véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible de l’École nationale des pompiers du Québec. Il s’agit d’une formation d’une durée de 10 h. » Il précise que celle-ci porte sur les risques relatifs à l’électricité, sur les caractéristiques des VE et sur les méthodes d’intervention à adopter lorsqu’ils s’enflamment. Un tel événement n’est pas encore survenu sur son territoire.