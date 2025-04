Nouvelle boutique d’idées-cadeaux inspirante à Montmagny

Une nouvelle boutique d’idées-cadeaux inspirante ouvrira bientôt ses portes au 124, Saint-Thomas, au cœur du centre-ville de Montmagny.

Portées par leur passion commune pour la création, Mélanie Leduc-Bernier et Nathalie Leduc se lancent en affaires, avec leur boutique Lunes et Merveilles, qui offrira une sélection d’idées-cadeaux, telles des articles d’ambiance, de décoration et de soins corporels, des bijoux et vêtements féminins, de même qu’une section dédiée à la spiritualité et à la méditation.

L’ouverture officielle de la boutique est prévue le samedi 26 avril. Quelques surprises attendront les premiers visiteurs.