Les Magnymontois pourront se sucrer le bec avec l’arrivée de la nouvelle boutique gourmande L’atelier Sucré

L’atelier Sucré, une nouvelle enseigne spécialisée dans les produits sucrés, ouvrira ses portes le 18 juin à Montmagny. Fondée par Daniel Gauthier et Karine Lafrance, qui cumulent plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la restauration, la boutique proposera notamment des beignes gourmets et des gaufres sucrées à prix abordables.