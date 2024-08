Grosse annonce pour les infrastructures culturelles et sportives à Montmagny demain

Le dossier du Centre sportif et culturel de Montmagny, qui fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs années, pourrait connaître une avancée majeure demain, le mercredi 21 août 2024.

En effet, la presse a été conviée à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe, procéderont à une annonce concernant des infrastructures culturelles et sportives à Montmagny.

Déjà, une partie du financement est bouclé. Reste à voir si l’entièreté des fonds requis pour la construction de ce projet phare en Côte-du-Sud sera octroyé demain.

Plus de détails à venir....