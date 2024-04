Hausse importante des unités de logement à Montmagny

Contrairement à d’autres municipalités du Québec, la Ville de Montmagny se porte plutôt bien en matière de logements puisque pas moins de 163 unités se sont ajoutées sur son territoire en 2023, ce qui représente une importante hausse de 125 par rapport à l’année précédente. La construction de deux bâtiments multifamiliaux de 60 logements chacun à la place Florimay n’est évidemment pas étrangère à cette augmentation marquée. La valeur des travaux déclarés lors de la délivrance des permis a également augmenté, passant de 46,5 M$ à 48 M$. C’est entre autres ce que dévoile le rapport annuel des permis récemment déposé par le Service du greffe, des affaires juridiques et de l’urbanisme de Montmagny.

« Je suis très fier des chiffres figurant au rapport des permis 2023 puisqu’ils démontrent que malgré l’inflation, l’augmentation des taux d’intérêt et la hausse du coût de la vie en général, Montmagny est en santé et continue de se développer. Quelque 548 permis, dont 19 de lotissement, ont été délivrés l’an dernier. C’est une petite hausse de 45 par rapport à 2022 que je qualifie de très bonne nouvelle dans le contexte économique actuel », de confier le maire de Montmagny, M. Marc Laurin.

On se rappellera qu’à Montmagny, les permis sont classés en 12 catégories : construction, rénovation, démolition, enseigne, ouvrage accessoire, piscine, installation septique, puits, coupe d’arbre, occupation temporaire du territoire, stabilisation des berges et dépôt de neige. Bien que les permis de construction d’ouvrages accessoires (garages, remises, pergolas, patios, etc.) figurent toujours en tête de liste avec 109 permis émis, c’est encore la catégorie rénovation (agrandissement, réfection de toiture ou de revêtement extérieur, changement de fenêtre, etc.) qui décroche la première place avec ses 247 permis. Cette catégorie représente d’ailleurs 45 % de l’ensemble des permis remis, permis de lotissement inclus.

En ce qui a trait aux constructions neuves, 33 constructions résidentielles (dont quatre multifamiliales) et trois bâtiments agricoles ont fait leur apparition sur le territoire, ce qui a créé 163 unités de logement. Trois industries ont aussi été agrandies pour lesquelles une valeur ajoutée de 902 951 $ a été déclarée. Notons également que le secteur institutionnel a déclaré pour 5 793 407 $ de travaux, ce qui inclut l’agrandissement de la caserne incendie en cours et la réfection de la piscine municipale Guylaine-Cloutier.