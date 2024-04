Matys Gamache Poitras, Jérémy St-Pierre et Félix-Antoine Couture, membres de l’équipe de robotique de l’école secondaire Bon-Pasteur, ont participé au Championnat du monde First qui s’est tenu à Houston au Texas du 17 au 20 avril.

Durant les quatre jours de compétition, les élèves ont disputé dix matchs de qualifications avec différentes équipes de multiples nationalités. Ils n’ont pas accédé aux finales, mais ils sont très satisfaits de leur performance. Ils ont fait énormément d’apprentissages, tant au niveau de la robotique que de l’anglais. Lors de la dernière journée, ils ont pu aller voir les compétitions de la First Lego League (FLL) et de la First Robotics Competition (FRC). Félix-Antoine Couture a reçu un coup de cœur des juges pour ses efforts en anglais durant une présentation d’une quinzaine de minutes.

Les trois adolescents ont été accompagnés par leurs entraîneurs et enseignants, Éric St-Pierre et Isabelle Gamache ainsi que par un parent bénévole, Stéphane Couture et deux mentors, Raphaël Journault et Mathilde Caron.

Le groupe a profité de sa présence à Houston pour visiter le NASA Space Center, assister à une partie de baseball professionnel et passer quelques heures à la plage.

Le Championnat du monde First regroupe 224 équipes de First Tech Challenge (FTC) et au-delà de 5 000 participants provenant de plus de 50 pays dans le monde. La compétition est de très haut niveau.

Les Pionniers avaient obtenu leur laissez-passer pour ce championnat d’envergure en terminant 4e lors de la compétition provinciale à Montréal en mars dernier. Seulement huit équipes ont eu la chance de représenter le Québec lors de l’événement.

Les Pionniers tiennent à remercier les commanditaires qui leur ont apporté un soutien financier essentiel à la réalisation de ce voyage, particulièrement Innovair Solutions, Prolam, Plastiques Gagnon et le Club Richelieu Montmagny. (LOB)