L’idée de la création d’un budget participatif circule déjà depuis plusieurs années à la Ville de Montmagny, mais l’obtention d’un montant de 25 000 $ pour avoir gagné le titre de « ville la plus accueillante du 1000 km – Édition 2023 » lors du dernier Grand défi Pierre Lavoie aurait convaincu l’administration de se lancer dans les démarches nécessaires. Présentement, le projet est piloté par Jean-François Roy, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et Émilie Laurendeau, conseillère en communications. La Ville a pris la décision de bonifier se montant d’un autre 25 000 $, pour une enveloppe budgétaire totale de 50 000 $.

L’idée est simple : les citoyens proposent un projet qu’ils aimeraient se voir réaliser dans la ville et la population vote pour celui qu’elle préfère.

Afin d’être éligible, le projet soumis doit être en immobilisation et avoir une durée de vie d’au moins trois ans. Il doit répondre aux besoins de plusieurs au sein de la population, viser à faire la promotion des saines habitudes de vie et être situé sur un terrain appartenant à la Ville de Montmagny. Il n’est donc pas possible de soumettre un projet de type évènementiel, la Ville cherche plutôt à se doter d’infrastructures. Selon M. Roy, les propositions peuvent prendre différentes formes, par exemple l’allongement d’une piste cyclable ou encore l’achat d’équipements sportifs.

Il est possible de proposer son idée jusqu’au 16 juin prochain. Une rencontre d’information est prévue à l’hôtel de ville de Montmagny le 7 mai pour ceux qui aimeraient obtenir plus de précisions ou poser des questions avant de participer.

Comment déposer un projet

La Ville de Montmagny a décidé de se doter d’une nouvelle plateforme de participation citoyenne intitulée Je Participe. Le lien vers cette dernière est disponible via le site web de la Ville de Montmagny. Ce type de plateforme serait plus appropriée que les réseaux sociaux, car elle demande la création d’un compte qui demande quelques informations aux participants. Il est donc possible de vérifier qu’il habite bien la ville de Montmagny et de s’assurer que les communications sur la plateforme demeurent respectueuses. Pour le moment, elle sera utilisée pour le budget participatif 2024, mais la Ville souhaite qu’elle devienne son nouvel outil lorsqu’elle a besoin de sonder la population.

Via Je participe, il est possible de déposer son projet en remplissant le formulaire qui contient quelques questions. Il est aussi possible de soumettre des dessins ou illustrations qui pourraient aider à la compréhension. Une personne doit être porteuse de l’idée et elle doit être âgée de 12 ans et plus.

Tous les critères sont indiqués sur la plateforme Je participe et c’est également via cette dernière que les citoyens pourront voter pour leur projet préféré dans quelques mois.

Pour ceux qui ont de la difficulté avec les outils web, des formulaires pour le dépôt d’un projet ou pour le vote, lorsqu’il aura lieu, seront disponibles à l’hôtel de ville ou à la bibliothèque.

Un comité sera mis en place afin d’évaluer les projets soumis et leur viabilité et de proposer des changements pour qu’ils conviennent mieux au programme si besoin. La Ville est présentement à la recherche de deux citoyens qui souhaiteraient s’impliquer dans ce groupe. Il est possible de déposer sa candidature jusqu’au 19 mai via la plateforme Je Participe.