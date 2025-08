Duel Roy – Dubé à la préfecture de Kamouraska?

L’actuel préfet, Sylvain Roy, a déjà confirmé qu’il solliciterait un second mandat. Son opposition pourrait venir de Nancy Dubé, l’ex-directrice de la Chambre de commerce de Kamouraska/L’Islet (CCKL). Cette dernière a remis sa démission il y a quelques semaines, mais agit à titre de mentor d’ici la fin de l’été.

Questionnée à ce sujet, Mme Dubé a confirmé que « les rumeurs circulaient vite », qu’elle était en réflexion après avoir été approchée par des gens du milieu. Lors de l’annonce de son départ de la CCKL, elle déclarait : « On m’a engagée en juin 2019 pour redonner vie à cet important organisme de développement économique qu’est une chambre de commerce locale, et nous pouvons dire que nous avons réussi. Il est maintenant temps pour moi d’ouvrir la porte à un nouveau chapitre professionnel, qui est pour l’instant encore inconnu ».

Sous sa gouverne, la CCKL a connu une croissance intéressante. Les cotisations des membres ont bondi de 80 %, les revenus ont crû de 158 % et les ventes de certificats d’achat régional ont explosé de 556 %. Les partenariats financiers ont enregistré une hausse de 600 %, selon Le Placoteux.

Elle ajoutait : « La CCKL, c’est comme mon bébé, c’est comme une petite entreprise que j’ai remise sur pied, alors c’est sûr que je vais me rendre disponible pour le conseil d’administration pour la suite. Le CA est aussi devenu comme une petite famille d’affaires, alors ce n’est vraiment pas un “adieu”, mais plutôt un “à tantôt”.

Le Placoteux a mentionné les reconnaissances remises à Mme Dubé: personnalité de l’année 2021 journal Le Placoteux, coprésidente de l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches depuis 2022, finaliste au Gala de la FCCQ en 2023, aussi récipiendaire de la Médaille du roi Charles III pour son engagement régional.

Éolien et connectivité

Quant à M. Roy, il a confié aux confrères du journal Le Placoteux « vouloir assurer la continuité d’enjeux structurants, particulièrement dans le domaine de l’éolien, mais aussi dans celui de la connectivité numérique. »

Il y ajoutait : « Ce second mandat de quatre ans me permettra de poursuivre dans cette voie, mais surtout de voir entrer les revenus propres et renouvelables du tout premier site éolien du Kamouraska, PPAW-1. Ce projet éolien, d’une valeur de 1,1 milliard $, est déjà en cours de réalisation. Les premières éoliennes devraient être installées d’ici 2026, sur un site majoritairement situé dans le Kamouraska. La MRC pourrait en retirer environ 853 000 $ par an, une source de revenus autonomes majeure pour l’organisation. On n’a même pas à sortir un sou. »

Mandat fort

En 2021, Sylvain Roy a recueilli 2428 voix (59,29%) tandis que son opposant, Louis-Martin Hénault, en cumulait 1667. Il succédait à Yvon Soucy, dont le nom circulait pour une éventuelle candidature pour la Coalition Avenir Québec, sur la scène politique provinciale, dont les élections avaient lieu en 2022.

Moins de 25% des 17 139 électeurs s’étaient prévalus de leur droit de vote.