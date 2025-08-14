$!Un taux de diplomation qui tend à remonter

Dans son tableau, le ministère présente le taux de diplomation des différentes cohortes en fonction de son année d’inscription aux études secondaire après un délai de sept ans. Ainsi, pour une cohorte qui débutait ses études en 2010, le taux de diplomation est observé en 2017. Comme les études secondaires durent normalement cinq ans, cela permet d’inclure les élèves qui auraient eu un parcours un peu plus long, mais qui ont tout de même obtenu leur diplôme. Les autres types de qualifications, comme un diplôme d’études professionnelles (DEP), une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou encore une attestation d’études professionnelles (AEP), sont aussi comptabilisés. Les derniers chiffres rendus publics par le ministère sont le taux en 2023 de la cohorte inscrite en 2016.

En regardant les chiffres pour la MRC de L’Islet, il est possible de remarquer que le taux global, autant pour les filles que les garçons, a dépassé le 80 % pour la première fois avec la cohorte de 2007 alors qu’il a fallu attendre celle de 2011 dans la région de Montmagny. Après plusieurs années de stabilité, on peut remarquer une certaine baisse dans la MRC de L’Islet pour la cohorte de 2012 qui présente un pourcentage de 73,3 %, soit son plus bas depuis celle de 2004. Dans la région de Montmagny, le taux n’a pas dépassé 80 % depuis le groupe de 2012.

Pour le taux observé en 2023, soit celui de la cohorte de 2016 et le dernier présenté par le ministère, la MRC de la Nouvelle-Beauce est celle qui a obtenu le meilleur résultat avec 88,7 %. Les Appalaches obtient la dernière position avec 76,6 %. Montmagny est l’avant-dernière avec 77 %.

Les filles tendent toujours à atteindre un taux plus élevé que les garçons chaque année, et ce dans toutes les régions. Pour Montmagny, en 2023, on observait 88,8 % pour les filles et 65,5 % pour les garçons alors que du côté de L’Islet, les taux sont de 89,9 % contre 76,8 %.

À l’échelle de la province, on remarque une augmentation continue du taux de diplomation depuis la première observation en 2006, à l’exception d’une légère baisse en 2009 et en 2019. En 2023, le taux de diplomation et de qualification des élèves qui sont entrés en première secondaire en 2016 est de 84,3 %. Le ministère remarque également que l’écart entre les filles et les garçons tend à diminuer, car il est passé de 14,6 points de pourcentage en 2006 contre 8,2 en 2023.

La prochaine mise à jour du ministère est prévue à l’été 2026.