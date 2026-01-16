« Il a marqué notre histoire » : Mathieu Rivest réagit au départ de François Legault

« La première réaction à cette annonce, ça a été vraiment un choc. On vit une montagne russe d’émotions. Mais au-delà du parti, il y a l’humain », confie celui qui a été avisé seulement quelques minutes avant l’annonce publique.

M. Rivest décrit la décision de M. Legault comme « difficile, mais nécessaire ».

D’abondant, il insiste sur l’héritage politique de François Legault. « Il a su créer une troisième voie politique au Québec, mettre l’accent sur l’identité québécoise, la langue française, la culture et la nation québécoise. Son amour pour le peuple québécois est réel. [...] Il a marqué notre histoire, et il faut le reconnaître », déclare-t-il.

Il évoque aussi que faire deux mandats majoritaires de suite, dans un contexte économique et sanitaire aussi complexe que celui de la COVID, est un accomplissement majeur pour le Québec.

Il rappelle que M. Legault lui a servi de mentor depuis son élection en 2022 et qu’il lui avait communiqué sa très vaste et riche expérience.

