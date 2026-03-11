Chantal Côté élue préfète de la MRC de Montmagny

Mme Côté accède ainsi à la tête du conseil de la MRC, où elle succède à Fréderic Jean et aura pour mandat de représenter les intérêts des municipalités du territoire. À titre de préfète, elle présidera les séances du conseil des maires de la MRC et jouera un rôle central dans la coordination des dossiers régionaux, notamment en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et de services aux municipalités.

Parmi les enjeux qui retiendront l’attention de la nouvelle préfète au cours de son mandat figurent notamment le développement économique régional, l’attractivité du territoire, l’accès aux services ainsi que le soutien aux municipalités dans leurs différents projets.

Plus de détails à venir...