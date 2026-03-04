Ravitaillement hivernal annuel à L’Isle-aux-Grues

Pour l’hiver 2026, le NM Félix-Antoine-Savard a été mobilisé afin d’assurer liaison entre la municipalité et le continent. Deux voyages ont été nécessaires, notamment pour déglacer les quais et permettre les opérations de chargement.

Au total, selon la STQ, 15 véhicules ont été transportés et 244 tonnes de marchandises ont été acheminées vers l’île. La cargaison comprenait des vivres, du carburant, des biens de consommation et du bétail.

Le trajet du navire débute à L’Île d’Orléans où camions et marchandises sont embarqués avant de rejoindre L’Isle-aux-Grues. Il repart avec les conteneurs de matières résiduelles et le recyclage. Chaque déplacement doit être planifié avec précision, en fonction des conditions climatiques et de l’état des glaces.

Très attendu par la population, ce service permet non seulement de ravitailler l’île, mais aussi d’éviter l’accumulation des déchets et des matières recyclables sur le territoire.

En effet, tout au long de l’année, la municipalité offre une collecte porte-à-porte des déchets domestiques et des matières recyclables. Les matières sont ensuite dirigées vers des conteneurs centralisés sur l’île, où elles demeurent en attente de leur transport vers le continent.

La collecte sélective s’inscrit dans le système québécois piloté par Éco Entreprises Québec, en partenariat avec la MRC de Montmagny, qui encadre les différentes étapes de la collecte à la valorisation des matières.