L’APTS dénonce de nouveau les coupures budgétaires au CISSS

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) continue de dénoncer les différentes compressions budgétaires annoncées par le CISSS de Chaudière-Appalaches. Selon l’APTS, l’organisme public procédera sous peu à l’abolition de postes permanents dans le secteur de la santé mentale et de la jeunesse. Elle affectera une trentaine de travailleurs de l’APTS.

« C’est la première ligne des services sociaux qui sera le plus touchée : Santé Mentale et Programme jeunesse & Jeunes en difficulté. Cela concerne des intervenants travaillant directement auprès des gens dans la communauté, en assurant notamment des suivis individuels, des évaluations de situation à risque, des évaluations psychosociales et des suivis de sortie d’hospitalisation », déplore la présidente locale de l’APTS de Chaudière-Appalaches, Nathalie Trottier.

L’agence Santé Québec (ASQ), le CISSS-CA devait réduire son budget de fonctionnement pour rétablir l’équilibre budgétaire d’un déficit anticipé de plus de 52 M$. L’APTS avait déjà dénoncé les gels d’embauche, la fin des surcroîts de travail existant, l’abolition de postes vacants, des mesures administratives déjà implantées en novembre dernier, notamment au niveau des photocopies en couleur et du matériel de bureau.

L’organisation syndicale de la région poursuit ses représentations auprès de l’employeur, sur une base quotidienne, afin de minimiser les écueils pour les travailleurs ainsi que leurs impacts sur les services à la population. D’autres mobilisations sont envisageables pour contrer cette vague de compressions budgétaires.