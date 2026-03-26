La mode western accessible aux Magnymontois

La boutique L’Esprit de l’Ouest ouvrira ses portes à Montmagny le 26 avril prochain. Projet de Louise Thibault, propriétaire de l’Animalerie Montmagny, le nouveau magasin vise à offrir toutes sortes d’articles pour les amateurs du style western.

« Mon idée initiale était de déménager l’espace équestre de l’animalerie dans l’édifice d’à côté et d’y greffer une boutique de vêtements, notamment pour suivre la forte tendance country western tout en contrant mes problèmes de stationnement. Je me suis toutefois rapidement aperçue que j’avais beaucoup trop de marchandises! Les services offerts à l’animalerie sont donc restés en place tandis que le 40, boulevard Taché Ouest sera entièrement voué aux vêtements et à la décoration », explique Mme Thibault. En effet, les clients pourront y retrouver des vêtements et des articles décoratifs, plusieurs seraient de marques connues des amateurs de la mode western et ne seraient pas disponibles ailleurs dans la région.

Pour souligner l’ouverture de L’Esprit de l’Ouest, plusieurs activités sont prévues sur les lieux le 26 avril entre 11 h et 17 h. L’événement pourra compter sur la présence de l’école de danse Les rois du country, de la microbrasserie Côte-du-Sud, du camion de rue Méchoui des Appalaches et du chansonnier Monsieur Bazar.