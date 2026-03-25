OK Pneus André Ouellet récompensé à titre de Magasin national de l’année

OK Pneus André Ouellet s’est vu décerner le titre de Magasin national de l’année lors de la Conférence annuelle OK Pneus 2026, tenue au Mexique.

Cette distinction, remise à une succursale parmi plus de 325 magasins OK Pneus à travers le pays, souligne une performance d’affaires « exceptionnelle », un service à la clientèle « remarquable », un engagement « soutenu » dans la communauté et un leadership « exemplaire » au sein du réseau.

« Notre conférence annuelle vise à reconnaître les détaillants qui incarnent pleinement les valeurs d’OK Pneus, ajoute Brian Mielko, président-directeur général d’OK Pneus. OK Pneus André Ouellet se distingue non seulement par sa performance remarquable, mais aussi par son impact positif dans sa communauté et son engagement constant envers l’excellence du service. »

Fondée il y a plus de 25 ans par André Ouellet, l’entreprise a rapidement évolué grâce à l’implication de la relève familiale, donnant naissance à une organisation solide, animée par le souci du travail bien fait, l’innovation et l’engagement local.

Sous la bannière OK Pneus depuis plus d’un quart de siècle, le groupe n’a cessé de croître et compte aujourd’hui sept succursales. Cette croissance s’est notamment traduite par la diversification de ses activités, dont l’intégration d’une division vélo et d’une initiative alignée sur les nouvelles tendances du marché.

Aujourd’hui, l’organisation regroupe plus de 100 employés et propose une offre complète couvrant les secteurs du pneu tourisme et commercial, de la mécanique automobile, de l’agricole, du poids lourd, de la moto, du VTT, de l’OTR, de la distribution, des ressources humaines et du marketing.

Au cœur de cette structure se trouve une culture d’entreprise centrée sur l’humain. Chaque année, l’équipe soutient sa communauté à travers une variété d’initiatives et d’événements, illustrant de manière concrète son engagement à générer un impact positif et durable dans la région.

« Ce prix reflète le travail et l’engagement de toute notre équipe, soulignent Frédéric Ouellet et Marc-Antoine Leblond, propriétaires d’OK Pneus André Ouellet. Nous sommes profondément enracinés dans notre communauté et déterminés à offrir un service exceptionnel à nos clients. Cette reconnaissance est un immense honneur pour nous. »