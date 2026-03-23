Héma-Québec ouvre les portes de son nouveau centre de dons à Lévis

«Le plasma, c’est la partie liquide de notre sang. C’est riche en protéines, comme les immunoglobulines, et ce sont ces protéines qu’on vient récupérer dans le processus pour faire des médicaments spécialisés. [...] L’avantage qu’on a au centre de Lévis, c’est que l’on congèle sur place. Pour les transporter, il faut les congeler et plus ils sont congelés rapidement, plus la qualité des protéines va être importante», explique Alexis Gaudreault, superviseur du centre.

Le centre de dons est situé au 95, route du Président-Kennedy, dans un bâtiment de 5 700 pieds carrés, qui est équipé de 10 chaises de prélèvement. Ce sont environ une vingtaine d’emplois qui sont créés par ce nouveau lieu où il sera possible de recevoir jusqu’à 60 dons par jour.

Un centre attendu dans la région

Alors qu’Héma-Québec vise à atteindre un taux d’autosuffisance en plasma de 42 % au Québec d’ici 2027, présentement, ce chiffre tourne actuellement autour de 35 %. La création du nouveau lieu contribuera à l’atteinte de cet objectif.

«Ça s’inscrit directement dans notre programme d’autosuffisance, indique Alexis Gaudreault. Présentement, on est à 35 %, ce qui veut dire que le reste, on doit l’acquérir à l’international, donc aux États-Unis, par exemple. On vise les 42 % et, pour ça, qu’est-ce qu’il faut faire? Il faut augmenter les centres fixes qui ont des prélèvements de plasma. Les donneurs de Lévis nous le demandent depuis des années d’avoir un centre, c’était très attendu. La preuve : on est déjà à 180 rendez-vous pour la semaine d’ouverture et, par la suite, ça ne fait qu’augmenter.»

«Les donneurs et donneuses de la région contribuent déjà avec enthousiasme à la mission d’Héma-Québec. Il faut savoir qu’en 2025, 70 collectes de sang ont été organisées sur le territoire, et la population était au rendez-vous. Ouvrir un centre de dons de plasma à Lévis, c’est reconnaître ce dévouement et permettre aux gens de la région de contribuer à sauver des vies», souligne pour sa part Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et au lait maternel chez Héma-Québec par voie de communiqué, alors que 4 600 personnes de la région ont donné du sang en 2025.

Par ailleurs, l’organisme qui livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d’origine humaine aux hôpitaux du Québec ne cache pas son ambition de recueillir 15 000 dons par année au nouveau centre.

«Pour la première année, on vise 8 500 dons. On est déjà sur une très belle lancée pour l’atteindre. Puis, à maturité du centre, donc dans trois ou quatre ans, on parle d’environ 15 000 dons annuellement», conclut Alexis Gaudreault.

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous au centre de dons, visitez le www.hemaquebec.ca/prendre-rendez-vous.