Vent de changement à la Chambre de commerce

« J’ai décidé de laisser la place à Mathieu, parce qu’il amène une nouvelle énergie et qu’il pourra rester en place pendant quelques années alors que moi, j’en suis à ma dernière. Je resterai comme administrateur pour les accompagner ». Dans ce vent de changement, M. Labrecque sera accompagné par Danielle Létourneau à la vice-présidence. Elle avait effectué son arrivée au conseil d’administration en cours d’année, en relève à Cynthia Lamontagne, qui a quitté les Arts de la Scène pour accepter un nouvel emploi dans le milieu culturel lévisien.

M. Ritt n’a pas caché que la dernière année a été difficile, qu’il a senti monter la pression en raison d’une certaine insatisfaction en lien avec les attentes des membres. « Je me sens beaucoup plus léger ce soir », a-t-il confié. Lors de son mot de bienvenue en ouverture d’assemblée, il avait mentionné qu’il fallait une réflexion à la CCIM pour faire plus et mieux, pour un leadership renouvelé, aussi pour plus de résultats et un meilleur positionnement. « Il nous faut des membres engagés et qui s’impliquent pour donner un milieu plus dynamique et qui travaille ensemble ».

Ce discours cadre bien avec celui de Mathieu Labrecque : « Je suis conscient de la responsabilité que nous avons de consolider les activités de la Chambre. Je souhaite que le conseil d’administration se distingue par son leadership, sa présence et son implication. Nous avons la responsabilité d’être rigoureux dans notre gouvernance et crédibles dans nos actions. Nous devons prendre position et assumer pleinement notre rôle, en collaboration avec l’ensemble des parties dans notre milieu, en ralliant les acteurs autour d’enjeux communs, en restant proches des entrepreneurs et ancrés dans la réalité du terrain. Nous pourrons affirmer que nous sommes un acteur clé dans le développement économique de notre territoire ».

Quant à Danielle Létourneau, elle a rappelé : « J’ai oeuvré pendant neuf ans au conseil d’administration du Magasin COOP IGA Extra, dont quatre comme présidente. Je crois que l’expérience acquise et mon bagage de connaissances apporteront un plus à la CCIM. »

Déficit de 25 000$

Sur le plan financier, la dernière année a présenté un déficit (24 476$) comparativement à un surplus de 18 051$ l’année précédente. Les revenus sont passés de 201 764$ à 145 982$, dont des cotisations en baisse des membres de 78 069$ à 62 616$, et des produits d’activités qui ont chuté de 70 100$ à 44 557$.

Au total, les dépenses sont passées en 194 713$ à 171 458$. L’actif net en fin d’exercice se situait au 31 décembre à 103 939$. Outre les cotisations, le Gala Prestige et le Tournoi de golf représentent les principales activités de financement.

Le conseil

Il passe de 13 à 11 administrateurs. En compagnie de M. Labrecque et de Mme Létourneau, Maxime Jean et Isabelle Blais complètent l’exécutif, accompagnés de Nicole Robert, directrice générale.

Xavier Bernier, Daniel Lachance et Louis-David Bourgault ont quitté tandis que Marie Paquet est la nouvelle au conseil. Isabelle Blais, Guillaume Jean, Mathieu Audet et Gabriel Miliard ont renouvelé leur mandat pour deux ans.