L’appel d’offres du Complexe sportif Promutuel Assurance maintenant lancé

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) annonce la publication officielle de l’appel d’offres pour la réalisation du nouveau Complexe sportif Promutuel Assurances à Montmagny.

Il s’agit d’une étape déterminante qui permettra de sélectionner l’entrepreneur responsable de la réalisation de ces travaux d’envergure.

Le nouveau complexe sportif comprendra notamment un centre aquatique, une palestre de gymnastique ainsi que des locaux multifonctionnels, qui seront notamment consacrés à la danse et à la pratique d’activités diverses.

Les démarches mènent aujourd’hui à cette étape clé de la publication de l’appel d’offres.

« L’évolution du dossier jusqu’à la publication de l’appel d’offres témoigne d’un travail de collaboration remarquable », confie le directeur général intérimaire du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, Éric Deschênes.

D’ailleurs, le centre de services scolaire souligne la contribution de l’ensemble des partenaires, soit le ministère de l’Éducation, le député de Côte-du-Sud, monsieur Mathieu Rivest, la MRC de Montmagny, la Ville de Montmagny ainsi que les entreprises, les commerces et les divers acteurs du milieu, dont la collaboration soutenue a permis de faire avancer de façon concrète cette initiative d’envergure pour la communauté et la région.

« Ce projet-là, j’y crois depuis le jour un. J’ai eu la chance de le porter, de rencontrer les partenaires, de cogner à des portes pour aller chercher l’appui nécessaire, et aujourd’hui, de voir qu’on franchit cette étape, c’est une immense fierté », relate le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.