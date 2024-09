La Régie de l’énergie approuve les éoliennes de Kruger

Concrètement, cet organisme est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille les activités du secteur énergétique. Ainsi, il doit évaluer et approuver l’aspect financier des nouveaux parcs éoliens, en s’assurant qu’ils soient conformes aux critères stricts imposés par la législation en vigueur. Il exerce ses fonctions de manière à préserver la conciliation de l’intérêt public, de la protection des consommateurs et de la satisfaction des besoins en électricité du Québec au meilleur coût possible.

Rendue il y a quelques semaines par la régisseuse Lise Duquette, cette décision favorable concerne huit parcs éoliens envisagés aux quatre coins de la province, proposés par cinq entreprises distinctes, dont celui de la Côte-du-Sud. Pour en arriver à cette conclusion, elle a analysé en profondeur les conventions parachevées entre les différents promoteurs et Hydro-Québec. Dans tous les cas, elle a statué qu’elles prévoyaient des mesures de protections robustes pour les parties et le public, et qu’elles observaient les strictes exigences législatives en la matière.

Par le fait même, il a été possible d’en apprendre davantage sur l’entente liant Kruger Énergie et la société d’État pour la production d’électricité par les vents sudcôtois. D’abord, pour garantir le remboursement des dommages et des pénalités dans l’éventualité où l’entreprise n’honore pas ses obligations, elle s’est engagée à verser un dépôt de sûreté de près de 6 M$, qui sera majoré à plus de 14 M$ d’ici 2047.

Notamment, elle devra respecter des échéanciers précis pour la mise en service des installations, à défaut de devoir payer une amende de 80 $ par MW pour chaque jour de retard. Aussi, en cas de défaut de livrer la quantité d’électricité contractuellement convenue au cours des 30 années que durera l’entente, elle devra indemniser Hydro-Québec pour les pertes financières subies. De plus, elle devra entretenir minutieusement les équipements érigés jusqu’en 2057, et les démanteler dans l’année suivante, le tout à ses frais.

Finalement, Kruger Énergie s’est engagée à utiliser 60 % de contenu québécois pour construire l’infrastructure, un pourcentage nettement plus élevé que celui de ses concurrents.

Globalement, les huit parcs éoliens approuvés par la Régie auront conjointement une puissance installée de 1550 mégawatts (MW) en 2029, dont 196 pour celui de Saint-Paul-de-Montmagny. À titre comparatif, celle du barrage Daniel-Johnson (centrale Manic-5) était de 1596 MW lors de sa mise en service en 1970.