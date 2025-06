Projets éoliens : les résidents des lacs partagent leurs inquiétudes au BAPE

La première partie des audiences publiques permettait à la population de poser leurs questions en lien avec les projets éoliens de Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale. Trois séances ont été nécessaires, une le 10 juin en soirée, une le 11 juin en après-midi, et une le 11 juin en soirée, afin que tous les intervenants inscrits au registre aient l’occasion de poser leurs questions. Marie-Eve Fortin, présidente, et Georges Lanmafankpotin, commissaire, dirigeaient ces séances du BAPE. Sur place, il y avait également les représentants des entreprises initiatrices des projets, soit Kruger Énergie pour celui de Saint-Paul-de-Montminy et EDF pour la Forêt Domaniale, ainsi que des représentants de plusieurs ministères, d’Hydro-Québec, des municipalités concernées et de la MRC de Montmagny.