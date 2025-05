Les projets éoliens progressent vers le BAPE

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, annonce avoir jugé que les études d’impacts environnementaux soumises par les deux entreprises responsables des projets éoliens sur le territoire de la MRC de Montmagny sont recevables. Ces documents contiennent des résultats d’études faites sur le terrain des impacts que pourraient avoir les projets de parc éolien autant au niveau environnemental qu’économique.

Du côté d’EFD, l’étude d’impact avait été déposée en janvier 2024. Kruger Énergie avait déposé la sienne en juin 2024. Dans les deux cas, des experts du ministère ont analysé les documents puis ils ont adressé des questions aux compagnies qui devaient répondre pour que l’étude puisse éventuellement être jugée recevable. Plusieurs échanges se sont produits dans les derniers mois, mais le ministère a maintenant déterminé que les deux études sont recevables.

Le mandat du BAPE débutera le 9 juin prochain pour les deux projets. Dans le cas du projet de Kruger, les enjeux qui justifient la tenue d’une audience publique seraient notamment l’impact sur la valeur des résidences, les effets sur la santé, la qualité de l’eau des lacs et l’impact visuel alors que le ministère évoque les retombées économiques locales, le climat sonore et l’harmonisation des usages sur le territoire pour le projet de la Forêt Domaniale. Le processus du BAPE se fera sans avoir à entreprendre de période d’informations publique. Des groupes d’intérêts et les gens du public qui souhaiteront participer seront donc consultés dans le cadre d’une analyse via une commission d’enquête du BAPE, puis un rapport sera soumis au ministère de l’Environnement.

En mars dernier, le ministère avait également demandé à Kruger Énergie de prendre des engagements en matière de climat sonore et de préservation d’une espèce d’oiseau, ce à quoi l’entreprise a répondu de manière positive.

Rappelons que le projet de Kruger Énergie consiste à l’implantation de 28 éoliennes pour une puissance totale de 196 MW. Les installations seraient principalement sur le territoire de Saint-Paul-de-Montminy, Notre-Dame-du-Rosaire et Montmagny. Avec une tour de 118 m et des palles de 80 m, ces éoliennes seraient les plus grandes au Québec. La mise en service est estimée pour le 1er décembre 2027.

Du côté du projet de la Forêt Domaniale de l’entreprise EDF, il s’agit de l’implantation de 30 éoliennes d’une puissance totale de 180 MW. Des installations sont prévues à Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patton. Pour le moment, il est estimé que le parc pourrait entrer en fonction en décembre 2027.