À la suite d’une nouvelle phase d’un projet pilote, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce qu’elle réduira les heures d’ouverture de plusieurs succursales en région, dont celle de Montmagny. Ainsi, la SAAQ souhaite maximiser la fréquentation de ses centres de services et utiliser le personnel pour d’autres fonctions lors de ces jours de fermetures comme répondre aux appels des lignes téléphoniques de la SAAQ.

La direction du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) confirme que cette décision affectera le bureau de Montmagny du 7 novembre 2024 jusqu’au 21 mars 2025 alors que ce dernier sera fermé le jeudi. Elle mentionne aussi qu’il sera obligatoire, dans la plupart des bureaux, de réserves des plages horaires avant de se déplacer. « Cette décision nuira au maintien d’une offre de services accessible aux citoyennes et citoyens, plus particulièrement pour celles et ceux résidant en région. Cette décision survient dans une conjoncture d’austérité et de surcharge de travail de nos membres. En limitant davantage la possibilité d’obtenir des services en personne, la SAAQ s’expose à une multiplication des plaintes, mais aussi à une dégradation de l’offre de services en personne », déplore le président régional Québec Chaudière-Appalaches du SFPQ, Norman Paradis. Le SFPQ ajoute que cette diminution des heures de services survient dans un contexte d’augmentation des plaintes de 83 % à la SAAQ, tel que dénoté par le Protecteur du citoyen, et que l’une des raisons de plainte est l’impossibilité pour des citoyens s’étant déplacés dans des bureaux de la SAAQ d’obtenir le service attendu.