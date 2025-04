La subvention de 1,2 M$ pour le dôme restera dans la région... pour le moment

Lors de la séance du conseil d’administration du CSSCS, Juan Mercier-Bélanger, directeur du Service des ressources matérielles, a souligné que le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, avait réagi à l’annonce du renvoi du montant vers le gouvernement et qu’il a fait des démarches afin de s’assurer que la subvention pourrait servir à un autre projet si elle demeure dans la région. « Nous pourrons conserver ce montant jusqu’en 2029, soit la fin du programme, pour le réinjecter vers un autre besoin dans la MRC, un projet qui, je n’irais pas jusqu’à dire similaire, mais qui va servir les mêmes utilisateurs », a expliqué M. Mercier-Bélanger.

Une rencontre sera prévue en mai prochain entre le CSSCS, la MRC de Montmagny et la Ville de Montmagny pour discuter des éventuels projets qui pourraient utiliser ce montant du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES) dans les prochaines années. « Nous allons voir si c’est possible de présenter le projet. Ça ne veut pas dire parce qu’on retient la somme qu’on s’engage à présenter un projet, mais on s’engage assurément à y réfléchir en collaboration avec la MRC et la Ville de Montmagny », a ajouté la directrice générale Rachel Bégin.

Même si les sommes sont réservées jusqu’au 31 décembre 2029, un éventuel projet devra toutefois être débuté bien avant, car l’argent doit être dépensé pour cette date butoir. Cela laisse donc quelques années de réflexion, mais le conseil d’administration devra statuer sur la question avant l’année 2029.