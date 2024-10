Le Festival de l’Oie Blanche est de retour pour une 52e édition sous le thème « T’Oie et m’Oie sommes réunis pour toi ».

Le déjeuner d’envoi se tiendra la fin de semaine d’avant, soit le 6 octobre avec de l’animation de Christian et Michel Paquet et l’arrivée des mascottes Pampan et Pampinot.

Jeudi 10 octobre, les organisateurs invitent les écoles et les garderies à participer au déjeuner académique. En partenariat avec la Ferme Napolie, les oies vivantes seront de retour cette année. Il y aura également un dîner populaire en après-midi.

Pour le vendredi, le traditionnel déjeuner Baileys est prévu en matinée. Le «Défoule-t’Oie» sera de retour en soirée avec le groupe Les Poffins suivi d’Ultimate Showband.

Les journées du 12 et 13 octobre transformeront le centre-ville de Montmagny pour la tenue d’activités familiales avec jeux gonflables, animaux de ferme, animation, etc. Le dimanche sera également la journée country.

Une activité populaire de l’édition de l’an dernier était la tenue du gala de lutte qui avait rempli le sous-sol de l’église Saint-Thomas. Le gala de lutte de la NSPW sera présenté le 12 octobre en soirée. Il sera suivi d’une prestation d’AlcoholicA – Hommage à Metallica.Il est possible de découvrir la programmation complète sur le site web de l’événement. (LOB)