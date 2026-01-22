Le métro de Toronto renouvelé à La Pocatière

Le gouvernement du Canada annonce aujourd’hui l’octroi d’un important contrat à Alstom de La Pocatière, soit le renouvellement de 420 voitures du Métro de Toronto. L’annonce a été faite par le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement Joël Lightbound qui était de passage à La Pocatière pour l’occasion.

Rappelons qu’en 2021, le gouvernement du Québec avait accordé un prêt de 56 M$ à Alstom afin d’assurer avec plus de prévisibilité le maintien d’emplois à l’usine de La Pocatière. Ce prêt pardonnable comprenait différentes conditions comme une injection de fonds dans la modernisation de l’usine, le maintien d’un minimum de 400 emplois sur cinq ans puis au moins 350 jusqu’en 2029, etc.

Plus d’informations à venir.