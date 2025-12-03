Le parcours de Carl Poulin : quand la passion te motive à te dépasser

« Ma passion pour l’entrepreneuriat a débuté lorsque j’étais en CPC (Cheminement particulier de formation de type continu), puis ma professeure a fait venir un entrepreneur qui avait eu un accident qui avait tout perdu et qui avait réussi à se refaire par la suite. Alors, je me suis dit que si lui était capable de le faire, j’étais capable moi aussi », confie fièrement l’homme d’affaires de 28 ans, Carl Poulin.

Par ailleurs, avant d’avoir sa bijouterie à Montmagny, Carl Poulin était chauffeur de taxi en 2022. Dans une vidéo qu’il a mise en ligne sur sa page Facebook, il expliquait qu’après avoir échoué dans sa compagnie de peinture où il a perdu la somme de 88 000$, il est retourné à son poste de chauffeur de taxi pour amasser de l’argent, afin de s’acheter des outils dans le but de réparer des bijoux dans son sous-sol. C’est ainsi ça que son projet de bijouterie a pris vie.

« J’ai appelé une compagnie qui vendait des outils. Je leur ai dit que je voulais commencer ça et que je voulais du matériel, donc il m’a envoyé ma boîte. Le soir je l’ai appelé pour lui demander comment ajuster mon feu et il a réalisé que je n’avais jamais fait ça. C’est comme ça que ç’a commencé. J’apprends assez vite, même si je ne suis pas joaillier de métier, car quand tu n’as pas le choix, tu n’as pas le choix. [...] J’ai toujours aimé les bijoux. Depuis mes 16 ans, j’achète de l’or et quand c’était bon, je refaisais le morceau », explique l’entrepreneur magnymontois.

Carl Poulin précise également que la réparation de bijoux est désormais la « force » de son commerce qui compte trois joailliers.