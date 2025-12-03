Le parcours de Carl Poulin : quand la passion te motive à te dépasser

À quelques jours de l’ouverture, le 1er décembre 2025, de sa Boutique Intime à Montmagny et alors que se dessine déjà pour 2026 le projet HyperZone, le Journal a suivi l’entrepreneur magnymontois Carl Poulin en pleine frénésie du Vendredi fou le temps d’une après-midi pour revenir sur son parcours et évoquer ses ambitions futures.
« Ma passion pour l’entrepreneuriat a débuté lorsque j’étais en CPC (Cheminement particulier de formation de type continu), puis ma professeure a fait venir un entrepreneur qui avait eu un accident qui avait tout perdu et qui avait réussi à se refaire par la suite. Alors, je me suis dit que si lui était capable de le faire, j’étais capable moi aussi », confie fièrement l’homme d’affaires de 28 ans, Carl Poulin.
Par ailleurs, avant d’avoir sa bijouterie à Montmagny, Carl Poulin était chauffeur de taxi en 2022. Dans une vidéo qu’il a mise en ligne sur sa page Facebook, il expliquait qu’après avoir échoué dans sa compagnie de peinture où il a perdu la somme de 88 000$, il est retourné à son poste de chauffeur de taxi pour amasser de l’argent, afin de s’acheter des outils dans le but de réparer des bijoux dans son sous-sol. C’est ainsi ça que son projet de bijouterie a pris vie.
« J’ai appelé une compagnie qui vendait des outils. Je leur ai dit que je voulais commencer ça et que je voulais du matériel, donc il m’a envoyé ma boîte. Le soir je l’ai appelé pour lui demander comment ajuster mon feu et il a réalisé que je n’avais jamais fait ça. C’est comme ça que ç’a commencé. J’apprends assez vite, même si je ne suis pas joaillier de métier, car quand tu n’as pas le choix, tu n’as pas le choix. [...] J’ai toujours aimé les bijoux. Depuis mes 16 ans, j’achète de l’or et quand c’était bon, je refaisais le morceau », explique l’entrepreneur magnymontois.
Carl Poulin précise également que la réparation de bijoux est désormais la « force » de son commerce qui compte trois joailliers.
Ayant la tête remplie d’idées et de projets, Carl Poulin sonde la population depuis deux ans, pour savoir quelles entreprises les gens de Montmagny aimeraient voir débarquer dans la région. C’est ainsi qu’il a décidé de créer la Boutique Intime qui a ouvert ses portes le 1er décembre et le centre d’arcade HyperZone qui débarquera à la mi 2026.
« Pour ce qui est de la Boutique Intime, il n’y en avait pas ici, il fallait aller à Lévis ou à Rivière-du-Loup. Puis ça fait deux ans que je pose des questions aux gens, puis ils me disent qu’ils devaient toujours aller à Lévis. On envoie notre économie ailleurs et ce n’est pas ce qu’on veut à Montmagny. [...] Concernant HyperZone, il y a seulement une arcade à Québec et il n’y en a pas dans le coin. Ça va attirer du monde l’extérieur et c’est ce qu’on veut. En attirant du monde l’extérieur, on fait rouler tous les autres magasins, les restaurants, etc. », souligne Carl Poulin.
Le bijoutier de 28 ans ajoute également qu’il aura un site internet pour sa nouvelle Boutique Intime où les gens pourront commander et venir chercher leur commande directement en magasin ou dans un casier en dehors des heures d’ouverture comme c’est le cas à l’Animalerie de Montmagny.
Bien que Carl Poulin vienne d’ouvrir sa seconde boutique et qu’il prépare l’ouverture d’HyperZone pour la mi 2026, il a déjà d’autres projets en préparatif pour la suite des choses.
« Ce sont les défis qui me passionnent, je n’en ai jamais assez. Quand je termine un projet, je me demande ce que je vais faire après, alors j’en commence un autre. Comme la Boutique Intime va pratiquement rouler toute seule, ce n’est plus vraiment un défi. Après c’est l’HyperZone, puis quand ça va rouler tout seul, j’ai déjà deux autres idées. Il y en a un que je suis en attente des trucs gouvernementaux pour savoir si on peut le réaliser et l’autre c’est en cours aussi », soutient-il.
S’il est lui-même passionné par l’entrepreneuriat, Carl Poulin estime que dans ce milieu ça prend un bon « mindset », de la motivation, et surtout, de la résilience.
« À Montmagny, il y a beaucoup d’opportunités, puis c’est important de continuer à faire grandir Montmagny et de ne pas aller à l’extérieur. Plus qu’on va faire grandir Montmagny, plus que ça va attirer du monde l’extérieur et plus que les commerces vont rouler », conclut Carl Poulin.