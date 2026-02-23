Le café Les Enfants Perdus cesse ses activités après dix ans

Dans ce message, il mentionne attendre un « deuxième enfant », en ajoutant que la « situation économique n’est pas facile pour beaucoup de ses clients, qui ont moins d’argent pour venir au café ».

D’ailleurs, le propriétaire a pris soin de remercier ses collègues et ses clients qu’il a côtoyés durant ces dix dernières années.

La dernière journée d’ouverture du café Les Enfants Perdus à Montmagny est prévue pour le samedi 28 février prochain.

Concernant le commerce de Lévis, la fermeture est immédiate.