Actualités

Le café Les Enfants Perdus cesse ses activités après dix ans

    Crédit photo : page Facebook du café Les Enfants Perdus.
Le propriétaire du café Les Enfants Perdus, situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny, a annoncé la fermeture de ses commerces après dix ans de service dans un court message publié sur la page Facebook de l’entreprise.

Dans ce message, il mentionne attendre un « deuxième enfant », en ajoutant que la « situation économique n’est pas facile pour beaucoup de ses clients, qui ont moins d’argent pour venir au café ».

D’ailleurs, le propriétaire a pris soin de remercier ses collègues et ses clients qu’il a côtoyés durant ces dix dernières années.

La dernière journée d’ouverture du café Les Enfants Perdus à Montmagny est prévue pour le samedi 28 février prochain.

Concernant le commerce de Lévis, la fermeture est immédiate.

