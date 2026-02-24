Saint-Vincent-de-Paul donne plus de 80 000 $ à des organismes de la région

La première année, l’organisme Saint-Vincent-de-Paul avait versé près de 50 000 $ aux organismes de la région. L’an dernier, le don est monté à 80 000 $, comme cette année.

D’ailleurs, en termes d’aide alimentaire, l’organisme donne toujours environ 25 000 $.

« Redonner à la communauté, c’est vraiment génial. Il n’y a personne qui est payé pour faire ça. Lorsque tu es bénévole, c’est pratiquement toi qui dois débourser pour venir. [...] On sait que ça fait vraiment une différence pour certains organismes », admet la présidente de l’organisme Saint-Vincent-de-Paul, Lucie Lachance.

Elle donne en exemple le Re-lait, qui attendait le chèque de la société Saint-Vincent-de-Paul pour acheter des tire-laits.

La remise des dons

Au total, l’organisme magnymontois a remis 25 000 $ en aide alimentaire, près de 4500 $ à dix différents organismes, puis il y a une enveloppe de 5000 $ qui sera distribuée prochainement.

La présidente convient que ce seront possiblement dix autres dons d’un montant de 500 $.

Pour ce faire, Saint-Vincent-de-Paul a remis des enveloppes aux organismes suivants : L’Ancre, la Résidence Marcelle-Mallet, la Maison d’Hélène, le Havre des Femmes, le Trait d’Union, le Re-lait, la Maison des jeunes de Montmagny, la fondation Marthe Laverdière, la mission Corail-Haïti, le Groupe Alpha et l’association de fibromyalgie et des douleurs chroniques.

Concernant les dons en aide alimentaire, l’organisme remet chaque mois 1000 $ à la Maison de secours La Frontière et au Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny. Puis, 500 $ de plus ont été remis aux deux organismes le lundi 23 février dernier.

« On essaye de ne pas donner à des organismes dans les mêmes créneaux d’activité. Par exemple, la résidence Marcelle-Mallet, c’est parce que plusieurs bénévoles viennent de Cap-Saint-Ignace. [...] On demande à nos bénévoles, puisque c’est grâce à eux que cet argent-là s’accumule, quels organismes ils veulent qu’on encourage », confie-t-elle.

D’ailleurs, Mme Lachance a tenu à lancer un message à la population qui magasine son linge dans des magasins de type « fast fashion ».

« Acheter une marque sur internet que tu vas jeter au bout de trois semaines, je ne te dis pas que ce sont tous des vêtements de qualité qu’on a dans notre organisme, mais développer le réflexe de dire que je vais aller voir en premier au lieu de commander, ça aiderait énormément », conclut-elle.

Pour le moment, l’OBNL Saint-Vincent-de-Paul recherche activement d’autres bénévoles pour venir aider à soutenir l’équipe déjà en place.