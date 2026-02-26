Un lieu digne des anciens militaires décédés en situation précaire

« Si certains de nos camarades sont en situation précaire et décèdent durant cette période-là, on n’avait rien nulle part pour eux. Il y avait un certain vide. Ce qu’on a essayé de faire, c’est de combler ce vide-là pour les inhumer de façon convenable », explique M. Rosa.

Au départ, le projet était d’avoir un monument pour nommer l’entièreté des 150 militaires qui étaient inhumés au cimetière de Montmagny.

Or, ce projet embryonnaire n’a jamais vu le jour, puisque le monument aurait été très imposant que ce n’était pas possible financièrement.

Aider les camarades d’ici

Bien que le monument soit érigé pour les militaires et légionnaires décédés, la filiale 150 Bernatchez de la Légion royale canadienne à Montmagny compte toujours dans ses rangs des personnes en situation précaire.

« Si on regarde seulement dans notre filiale à Montmagny, on a un vétéran qui a des problèmes post-traumatiques, on a eu une demande pour un ancien vétéran qui a des problèmes financiers. En regardant ça, ça nous a ramenés à la réalité qu’avec les chocs post-traumatiques, il y a tellement de confrères qui sont dans le besoin », explique Constant Rosa.

Un plan en trois étapes

La première phase du projet était d’avoir un lot au cimetière et un monument pour pouvoir accueillir seulement les urnes afin d’inhumer convenablement et honorablement les vétérans, et ce, peu importe d’où ils viennent au Canada.

« Tout ça, c’est bien, c’est pour cette raison qu’on est ici ce soir, mais ça ne complète pas le projet en entier », ajoute-t-il.

La seconde phase est en lien avec les 150 vétérans qui sont déjà inhumés au cimetière Saint-Odilon. En effet, il sera possible de répertorier l’entièreté des anciens militaires sur le site Internet de la filiale 150 Bernatchez de la Légion royale canadienne à Montmagny.

« Il y aura leurs adresses avec une photo de la pierre tombale, comme ça, si quelqu’un de l’extérieur veut venir voir une personne en particulier, il pourra faire une recherche et avoir facilement les informations », explique M. Rosa.

La troisième étape consiste en une page sur le site Internet dédiée à ceux qui ne sont pas dans le cimetière de Montmagny, mais qui sont originaires de la région.

Le financement

Concernant le financement du projet, M. Rosa concède que la filiale 150 Bernatchez a débuté modestement, mais au fur et à mesure que le projet se développait, il y a eu trois catégories de supporteurs, soit ceux qui donnaient des montants intéressants, les collaborateurs et les partenaires soit ceux qui se sont impliqués à fond.

De son côté, l’amicale du 6e Bataillon Royal 22e Régiment a remis la coquette somme de 8 930 $ lors de la cérémonie pour le projet.

Par ailleurs, le dévoilement officiel sera fait vers l’été 2026 et sera l’une des activités pour fêter le 80e anniversaire de la filiale 150 Bernatchez de la Légion royale canadienne à Montmagny.