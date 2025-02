Le projet de dôme abandonné

Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, la Ville et la MRC de Montmagny annoncent conjointement via communiqué l’abandon du projet de dôme qui devait recouvrir la surface multifonctionnelle de Montmagny afin de permettre aux athlètes de pratiquer leur sport plus longtemps durant l’année.

Les organismes auraient appris cette décision lundi soir. Pour motiver cette dernière, les trois parties soulignent qu’il y aurait présentement un déficit d’environ 1,2 M$ dans le financement nécessaire pour le projet, un montant qu’ils seraient incertains de pouvoir atteindre. Les projections annonceraient aussi des enjeux de revenus et une augmentation des frais d’exploitation. Le CSSCS rappelle également qu’il doit présentement optimiser ses ressources à la suite des coupures annoncées en décembre 2024 et que l’incertitude amenée par le contexte économique actuel ont poussé les acteurs dans le dossier à prendre cette décision.

Le partenaires soulignent finalement que les efforts de financement pour le projet de Complexe culturel et sportif en santé durable sont toujours en cours alors qu’il manque toujours 1,5 M$ pour le volet culturel.

Rappelons que l’installation d’un dôme nécessitait finalement la construction d’un deuxième terrain synthétique à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, car le terrain multisports Laprise n’avait pas les infrastructures nécessaires à l’installation de la structure amovible.

Plus d’informations et de réactions sur cette annonce devraient suivre au cours de la semaine.