La Société de développement économique de Montmagny (SDÉ) est heureuse d’annoncer que le restaurant À la Rive remporte avec brio le titre tant convoité de « roi de la pizza de Montmagny », au terme d’une compétition savoureuse et haute en créativité qui s’est déroulée tout au long du mois de mai.

Dans le cadre de la toute première édition du Mois de la pizza, six restaurateurs magnymontois se sont livré une compétition amicale, mais relevée, chacun proposant une création originale mariant saveurs italiennes et produits d’ici.

Le restaurant À la Rive s’est démarqué et a conquis le cœur – et surtout les papilles – du public avec sa pizza La Général Tao, qui lui vaut la première place de la compétition. En deuxième position, on retrouve L’Audacieuse du café-bistro Au coin du monde, un établissement déjà double lauréat des Mois du hamburger et de la poutine. Le resto-bar Le Lafontaine, quant à lui, complète le podium avec sa savoureuse pizza La St-Laurent, qui lui mérite la troisième place. Les autres participants, la pizzéria Péppé & Co, le restaurant Normandin et Foodizz, ont eux aussi proposé des créations originales qui ont enrichi cette célébration du savoir-faire culinaire local et ravi les adeptes de pizza tout au long du mois.

Parmi les centaines de personnes ayant voté pour leur pizza préférée, six d’entre elles ont remporté un chèque-cadeau de 40 $ échangeable dans l’un des restaurants participants.