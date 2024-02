Une soirée de reconnaissance s’est tenue le 8 février dernier au pavillon communautaire Espace citoyen afin de reconnaitre le travail et l’implication des membres du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny.

Tout d’abord, ceux qui ont terminé leur formation dans les derniers mois ont reçu un diplôme attestant leurs apprentissages, soit Amansiri Julius Amantcho, Joey Couillard, Dominique Côté, Catherine Coulombe, Keven Dussault, Ghislain Goudreault, Mathis Hudon, Véronique Jean, Alan Jean-Baptiste, Jessy Miller, Alexandre Morin, Simon Ouellet, Mélanie Proulx, Éric Roy et Guillaume Savard.

Des trophées ont ensuite été remis à certains pour souligner leurs années de services. Un trophée soulignant 10 ans de services a été remis à Vincent Ayotte, Pierre Gagnon, André Lecomte, Jean-Benoit Garon, Alexandre Morin, Jonathan Fortin, Guillaume Fortin, Keven Gagnon, Véronique Jean, Dominique Côté et Jessy Miller. Ils ont également obtenu une barrette de reconnaissance de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ). Sylvain Rioux a reçu un trophée soulignant 20 ans de services.

Finalement, la médaille des pompiers pour services distingués de la gouverneure générale du Canada a été remise à Jean-François Richard et Nicolas Lévesque qui œuvrent depuis 20 ans, alors qu’Yves De Ladurantaye s’est vu remettre la barrette adjointe à cette médaille honorifique pour ses 30 ans de service.

« Nous tenons à signifier notre gratitude pour le travail et le dévouement dont font preuve quotidiennement les pompiers et les pompières. Chaque membre de la brigade joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité et la protection de nos communautés. Nous tenons aussi à remercier leurs proches qui doivent vivent avec les aléas de leur métier ainsi que leurs employeurs qui acceptent de les libérer lorsqu’une intervention a lieu durant leurs heures de travail », expriment conjointement Marc Laurin et Jocelyne Caron, respectivement maire de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace. (LOB)