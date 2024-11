$!Les enfants aussi ont des droits

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a accepté de travailler en collaboration avec l’organisme ESPACE Chaudière-Appalaches sur un projet de sensibilisation aux droits des enfants, soit l’élaboration d’une fresque dans un endroit public. Le Domaine de Gaspé avec son parc qui est fréquenté autant par des enfants que des adultes a été choisi comme le lieu qui accueillerait l’œuvre. « Notre implication allait de soi, puisque l’art fait partie de l’ADN de Saint-Jean-Port-Joli. Le fait que cette œuvre destinée aux droits des enfants prenne place dans notre village est en parfaite adéquation avec nos priorités et nos valeurs et nous sommes fiers d’avoir supporté sa réalisation », a souligné le maire Normand Caron. Le comité jeunesse de l’ÉcoRéussite de L’Islet-Nord s’est aussi impliqué pour que des enfants de la région puissent avoir une œuvre à leur image.

L’artiste Millie Caron, alias MILI, a été choisi pour donner vie au projet, cette dernière ayant été sélectionnée pour ses prouesses artistiques, mais aussi car elle est une éducatrice artistique engagée dans la démocratisation des arts, la justice sociale et la sensibilisation aux enjeux reliés à la santé mentale. Elle était donc considérée comme étant bien placée pour créer une œuvre qui ouvrirait le dialogue entre les jeunes et les adultes à propos des droits des enfants.

La murale met en évidence différents symboles qui représentent des droits qu’ont les enfants. Par exemple, l’étoile symbolise le pouvoir d’agir, la capacité de réaliser ses rêves et d’aider les autres. Toutes les significations des dessins sont indiquées sur un panneau explicatif qui accompagne l’œuvre.

La fresque a été entièrement réalisée à l’aérosol et des pochoirs. Il s’agissait d’ailleurs de la plus grande murale que l’artiste faisait entièrement avec de la peinture en aérosol.

Sensibiliser aux droits des enfants

ESPACE Chaudière-Appalaches réalise divers projets comme ceux de Saint-Jean-Port-Joli dans toute la région afin de sensibiliser les gens aux droits des enfants et aux types de violence qu’ils peuvent vivre. L’organisme a également un programme éducatif et tient des ateliers auprès des jeunes afin de les outiller pour diminuer leur vulnérabilité. Le maire de Saint-Jean-Port-Joli a d’ailleurs souligné la tenue d’activités lors du camp de jours au cours de l’été et plus récemment à l’École primaire St-Jean. « Il est fondamental que nous puissions vivre dans un milieu où les enfants sont informés et où les adultes se sentent concernés par leur sécurité. »