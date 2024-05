Les récipiendaires des Prix de la Relève Mallette dévoilés!

Les récipiendaires dans la catégorie Futur(e)s entrepreneur(e)s sont: Jade Fortin de Les Vilains Lapins, Patrick Arsenault et Noëlline Leduc d’Helsy traiteur s.e.n.c. et Steve Bernier de Méchoui des Appalaches.

Les récipiendaires dans la catégorie Entrepreneur(e)s sont : Charles Caron-Marquis, Antoine Dubé-Caron et Steve Giroux des industries Caron (Meubles) inc., Marc-André Prévost de Prévostech inc. ainsi que Thomas Bélanger et Anne-Sophie Dumas de Fleuri-Cap.

Voici les vidéos des gagnants pour cette catégorie: