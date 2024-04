Le 4 avril dernier, la tournée des leaders en optimisation manufacturière s’est rendue à la nouvelle usine de LG Cloutier à L’Islet.

L’équipe de LG Cloutier a donc présenté sa nouvelle usine ainsi que ses nouveaux investissements aux participants. Ces initiatives lui ont, entre autres, permis d’augmenter sa productivité et d’augmenter le sentiment de fierté de ses employés. La visite c’est conclu par un échange entre les participants.

Près de 15 manufacturiers-membres de St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny et L’Islet ont participé à l’évènement.

La CCIM a mentionné un changement de leader pour la tournée, suite au départ de Jérôme Labrie comme administrateur, Guillaume Jean est le nouvel leader administrateur pour la tournée des leaders en optimisation manufacturière.

« L’innovation, l’automatisation, la robotisation et l’implantation des outils d’amélioration continue sont d’excellents moyens pour augmenter l’efficacité des équipes en places. En partageant leurs bons coups et leurs apprentissages, les entreprises de la région collaborent afin d’être plus efficace dans l’implantation de tous ces projets qui seront assurément porteurs pour l’avenir de la région ! Merci aux participants pour leur implications ! Et le message de bienvenue est lancé à tous ceux qui voudraient se joindre au groupe! » mentionne Guillaume Jean, administrateur de la CCIM et maintenant porte-parole de la tournée de leaders en optimisation manufacturière.

La Tournée des leaders en optimisation manufacturière est offerte aux entreprises manufacturières de la région qui partagent les mêmes défis face à la pénurie de main d’œuvre et à l’optimisation des performances. Elle s’adresse plus spécifiquement aux personnes en charge de la réussite de ces projets d’optimisation.