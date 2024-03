Il y a quelques mois, le comité pilote avait évalué certains commerces de la ville de Montmagny afin de leur remettre un rapport de recommandations contenant différentes mesures qui pourraient être mises en place afin de rendre leur entreprise plus inclusive. Le Café-Bistro Au Coin du Monde, la Librairie Livres en tête, les Arts de la scène et les Galeries Montmagny avaient accepté de participer.

Dans la dernière étape du projet, le comité a choisi de laisser la parole aux gens qui vivent avec des handicaps afin qu’ils expliquent eux-mêmes à la population les obstacles qu’ils rencontrent dans leurs vies quotidiennes.

Quatre capsules ont été réalisées et chacune met en vedette un citoyen différent. On retrouve d’abord Sylvie, une personne en fauteuil roulant qui parle des obstacles qu’elle rencontre au quotidien. Jean-Marc est l’intervenant de la deuxième capsule et donne des conseils afin d’aider les gens à communiquer avec des personnes sourdes. Dans sa capsule, Alexie explique comment faire les courses peut être une activité difficile pour une personne autiste. Finalement, Calista se confie sur des situations difficiles qu’elle rencontre, car elle vit avec un handicap qui limite ce qu’elle peut faire avec ses membres supérieurs.

Lors du lancement, les participants à ces capsules ont témoigné qu’il a été difficile pour eux de s’ouvrir au public de cette façon, mais qu’ils croyaient que leur histoire avait quelque chose à apporter et qu’ils espèrent que ces capsules contribueront à faire changer les choses et encourageront les entreprises à rendre leurs commerces plus inclusifs.

Les capsules d’une durée d’environ deux minutes circuleront sur les réseaux sociaux via les pages de différents organismes. Elles sont, entre autres, sur la page Facebook « Montmagny – Ville et commerces inclusifs ». Également, les Arts de la scène (ADLS) les diffusera avant les films qui seront à l’affiche au cinéma durant quelques semaines à partir du mois d’avril.