Parc intergénérationnel Desjardins : construction d’un pumptrack

Avec un emplacement vaste au cœur du noyau villageois, la municipalité́ de Saint-Fabien-de-Panet procédait cette semaine à la première pelletée de terre pour une nouvelle infrastructure : un pumptrack. Constituant la première phase d’un parc intergénérationnel, la piste devrait voir le jour d’ici la fin juin 2025. Un terrain de basketball et un espace de socialisation seront également créés, respectivement, lors de la 2e et de la 3e phase du parc. Une somme de près de 310 000 $, provenant principalement du ministère de l’Éducation (MEQ), du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny ainsi que de nombreux dons d’organismes, de commerces et de citoyens, sera investie pour la réalisation de ce projet d’envergure. Avec le projet global du parc, la municipalité́ souhaitait offrir à sa population un lieu de rassemblement au cœur du village afin de permettre à une plus vaste clientèle de se divertir, en proposant des activités sportives sécuritaires et accessibles, mais également offrir un endroit où les Panétois pourraient sociabiliser et se réunir. La piste à rouleaux, au cœur du parc, sera implantée sur le terrain derrière l’église, au pied du belvédère.

Partenaire officiel, Desjardins verse 40 000 $ sur quatre ans pour les trois phases du parc intergénérationnel de Saint-Fabien-de-Panet. La piste à rouleaux sera assurément aux couleurs de l’institution. Le parc, quant à lui, portera le nom de Parc intergénérationnel Desjardins. La MRC, ayant accompagné́ la municipalité́ tout au long de la démarche, se dit fière d’avoir pu accompagner la municipalité́ dans ce projet par l’entremise de différents programmes tels que le Fonds régions et ruralité́ (FRR) du MAMH – volets 2, 3 et 4 (totalisant 94 000 $). Le projet recoit aussi une aide du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du MEQ (100 000 $). (LOB)