Place au débat électoral du côté de Rivière-du-Loup

Collaboration spéciale - Andréanne Lebel, Info Dimanche

De nombreux thèmes ont été abordés lors de cette joute d’une heure et demie, dirigée par le modérateur et animateur de CIEL-FM, Daniel St-Pierre. Les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, le plafond imposé aux entreprises concernant les travailleurs étrangers temporaires, le maintien de la traverse de Rivière-du-Loup, l’industrie forestière, le développement économique, les infrastructures (autoroute 20) et le secteur agricole ont été au centre des échanges, parfois corsés, entre les candidats.

Tensions commerciales

Pour la candidate du Bloc québécois, Diane Sénécal, la meilleure façon d’affronter les tarifs du gouvernement américain est de stimuler l’achat et la production locale. Cette approche englobe la production agricole, acéricole et forestière. De son côté, Rémi Massé du Parti libéral du Canada est d’avis que la solution aux menaces du président américain Donald Trump passe par la diversification des marchés et par le développement de relations commerciales internationales. Il a aussi souligné l’importance d’exploiter le port de Gros-Cacouna à son plein potentiel.

Pour sa part, le candidat du Parti conservateur du Canada, Bernard Généreux, s’est prononcé en accord avec l’imposition de tarifs réciproques. Il croit qu’il faut renégocier l’accord Canada-États-Unis-Mexique de façon urgente. «On ne peut pas contrôler ce que M. Trump dit, mais on peut contrôler ce que le Canada fait pour reprendre notre autonomie.»

Lors de la portion de débat, Rémi Massé a rappelé que Bernard Généreux avait appuyé Jean Charest lors de la course au leadership du Parti conservateur du Canada. «J’ai hâte de voir quelle sorte de relation vous allez avoir avec lui, dans un contexte où vous ne l’avez pas appuyé clairement». M. Généreux a rétorqué que Rémi Massé avait siégé à la Chambre des communes avec Justin Trudeau, sous le même gouvernement libéral qui «a fait en sorte qu’on se retrouve dans une position de faiblesse envers les États-Unis.»

Travailleurs étrangers temporaires

Pour le candidat libéral Rémi Massé, il est prioritaire d’augmenter le plafond de 10 % de travailleurs étrangers temporaires dans les entreprises de la région. «C’est une décision qui fait abstraction de la réalité régionale.» Il dit être en communication directe avec Dominic LeBlanc et Mark Carney afin de mousser sa candidature.

Diane Sénécal a rappelé que cette mesure a été mise en place par le Parti libéral du Canada. «La situation actuelle est une honte, et la décision a été prise sur la base de réalités qui ne sont pas les nôtres. C’est honteux et il faut que ça change. Les décisions doivent être prises en fonction de la réalité du terrain. Nous devons envoyer à Ottawa quelqu’un qui va défendre nos intérêts», a-t-elle déclaré. Bernard Généreux a clamé avoir sauvé des dizaines d’emplois dans la région, avec son équipe.

«Ça fait 14 ans qu’on est dans l’opposition, qu’on entend dans notre région des gens qui critiquent. Il faut passer à l’action et changer ces mesures-là. Ça prend une voix forte à Ottawa. Ça prend quelqu’un qui a de l’ambition pour notre région et qui va en tirer son plein potentiel», a répliqué Rémi Massé du Parti libéral du Canada.

Échange corsée

M. Massé est passé à l’attaque en fin de débat, en ciblant directement le candidat conservateur, qui s’est présenté comme un entrepreneur à plusieurs reprises lors de la joute verbale.

«Comment est-ce que M. Généreux peut composer entre l’opération de son entreprise et être député à temps plein? Quand j’étais député de 2015 à 2019, j’ai travaillé 7 jours sur 7 pour défendre les intérêts de ma région.»

«Je vais prendre celui qui m’a piqué le plus», a répondu Bernard Généreux.

Le candidat conservateur Bernard Généreux aussi dû se défendre contre Diane Sénécal du Bloc québécois, qui lui a reproché son inaction dans le dossier du bois d’œuvre. Elle a dû insister à trois reprises afin qu’il réponde à sa question. «Quand est-ce que vous vous levez debout à Ottawa pour prendre la défense de nos producteurs forestiers et de notre économie locale?»

«Aussi souvent que possible», a-t-il répondu. Bernard Généreux a évoqué une rencontre il y a deux ans et demi avec les acteurs des boisés privés et l’hiver dernier afin de faciliter à la réouverture des sentiers de motoneige.

Alors qu’il était question d’infrastructures et du prolongement de l’autoroute 20 vers Rimouski, Bernard Généreux a accusé le Bloc québécois de vouloir «revenir à l’époque des chevaux», puisque cette formation politique est contre l’utilisation du pétrole. «Le véhicule le plus vendu au Québec, c’est le Ford F-150. Pas de pétrole, pas de Ford F-150, ce n’est pas compliqué.»

La réplique de Diane Sénécal a rapidement fusé. «Donc dans votre optique, soit on a un Ford F-150, soit on a un cheval? J’abonde dans aucun de ces sens-là. On ne veut pas développer le pétrole qui n’est pas une énergie propre. On veut développer autre chose que le cheval : l’hydroélectricité, l’éolien. Il y a d’autres façons d’aller chercher des énergies.»

Le vote des élections fédérales est prévu le lundi 28 avril. Rémi Massé du Parti libéral du Canada s’oppose à Bernard Généreux du Parti conservateur du Canada, Diane Sénécal du Bloc québécois, Iseult L’Heureux-Hubert du Nouveau Parti démocratique, Alexie Plourde du Parti vert, Jean-François Morin du Parti populaire du Canada et Thibaud Mony du Parti rhinocéros.