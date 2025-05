Plusieurs millions investis pour des travaux routiers dans Montmagny-L’Islet

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, était de passage à Saint-Michel-de-Bellechasse pour annoncer des investissements de 813 471 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers, ferroviaires et aéroportuaires de la région de la Chaudière-Appalaches.

Ces investissements concernent plusieurs projets pour les routes dans les MRC de Montmagny et L’Islet. Une liste de ces derniers est disponible sur le site web du ministère dans laquelle il est possible de voir une estimation du coût des projets ainsi que l’année prévue de réalisation.

Pour la région, quelques projets sont prévus dans la catégorie de ceux qui comprennent un investissement entre 1 M$ et 5 M$. On y retrouve, la reconstruction du pont P-05085 situé sur la route des Pommiers, au-dessus de la rivière des Perdrix à Cap-Saint-Ignace, la reconstruction du ponceau P-08872 situé sous la route Jean-Baptiste-Casault, à Montmagny, la réfection de l’autoroute 20 en direction est, entre les kilomètres 371 et 375 à Montmagny, la réfection de la route 204, à partir de 250 mètres au sud de la rue des Érables, sur 6,3 kilomètres vers le sud à Saint-Aubert, la réfection de la route 216, entre la route 283 Nord et le chemin du Lac-Carré à Sainte-Apolline-de-Patton, la réfection de la route 204, à partir de l’intersection avec la route 216, sur 4,2 kilomètres vers le sud à Saint-Pamphile et la réfection de l’autoroute 20, en direction est, à partir de la limite de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, sur 5 kilomètres vers l’ouest.

On retrouve aussi quelques projets qui nécessiteront un investissement inférieur à 1M$, comme l’installation de caméras de vidéosurveillance à Montmagny et à Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, la réparation du pont P-13792, situé sur la route 204, au-dessus du chemin de fer, à Saint-Jean-Port-Joli et le réaménagement de l’intersection de la rue Principale et du rang du Milieu à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.