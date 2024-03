Plus de 2 M$ pour aider les régions à s’adapter aux changements climatiques

Les MRC de Montmagny et de L’Islet recevront chacune un montant de plus de 1 M$ du gouvernement du Québec via le Programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL). Cette aide financière pourra servir à l’élaboration de plans climat dans chaque région ainsi qu’à accélérer la réalisation de projets contribuant à renforcer la résilience face aux impacts des changements climatiques et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour la MRC de Montmagny, le montant reçu sera de 1 109 972 $. Pour celle de L’Islet, il sera de 1 086 624 $. Le montant total distribué en Chaudière-Appalaches est de plus de 12 M$ soit un peu plus de 1 M$ par MRC sur le territoire.

Le programme ATCL est une initiative qui découle du Plan pour une économie verte 2030 de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques et de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.